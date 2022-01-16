На Харківщині в 12-метровому колодязі знайшли тіло жінки

Тіло жінки знайшли родичі загиблої

В селі Огульці Богодухівського району Харківської області рятувальники дісталися з колодязя тіло жінки, яка втратила рівновагу, послизнулася і впала до криниці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

«16 січня о 12:19 надійшло повідомлення про те, що у колодязь, який розташований у господарчій споруді, впала жінка та загинула. Подія сталася на території приватного домоволодіння вул. Парталих, в с. Огульці Валківської ОТГ Богодухівського району Харківської області», – повідомили рятувальники.

Після прибуття рятувальники встановили, що у 12-метровому колодязі знаходилось тіло жінки. Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки провели роботи по діставанню тіла жінки з колодязя. Коли жінку підняли на поверхгню, ознак життя вона вже не подавала. Тіло передали правоохоронцям.

Як з’ясувалось, напередодні 90-річна жінка, ймовірно, втратила рівновагу та впала у колодязь. Знайшли її родичі вже наступного дня, після чого викликали правоохоронців та рятувальників.

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