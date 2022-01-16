  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині в 12-метровому колодязі знайшли тіло жінки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Харківщині в 12-метровому колодязі знайшли тіло жінки
    фото: Управління ДСНС у Харківській області

    Тіло жінки знайшли родичі загиблої

    В селі Огульці Богодухівського району Харківської області рятувальники дісталися з колодязя тіло жінки, яка втратила рівновагу, послизнулася і впала до криниці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

    «16 січня о 12:19 надійшло повідомлення про те, що у колодязь, який розташований у господарчій споруді, впала жінка та загинула. Подія сталася на території приватного домоволодіння вул. Парталих, в с. Огульці Валківської ОТГ Богодухівського району Харківської області», – повідомили рятувальники.

    Після прибуття рятувальники встановили, що у 12-метровому колодязі знаходилось тіло жінки. Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки провели роботи по діставанню тіла жінки з колодязя. Коли жінку підняли на поверхгню, ознак життя вона вже не подавала. Тіло передали правоохоронцям.

    Як з’ясувалось, напередодні 90-річна жінка, ймовірно, втратила рівновагу та впала у колодязь. Знайшли її родичі вже наступного дня, після чого викликали правоохоронців та рятувальників.

    Раніше у столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси.

    Теги: ДСНС Харківщина рятувальники жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині в 12-метровому колодязі знайшли тіло жінки