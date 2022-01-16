Від початку року в Україні потонули 17 осіб, серед них є діти
Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги
На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.
Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:
- не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,
- не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,
- не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,
- не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега,
- під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 м,
- поруч із лункою варто тримати дошку або велику гілку.
За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см.
Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі – не менше 10-12 см, для масового катання на льоду – 25 см.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.
За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.