Від початку року в Україні потонули 17 осіб, серед них є діти

Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:

не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,

не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,

не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,

не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега,

під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 м,

поруч із лункою варто тримати дошку або велику гілку.

За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см.

Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі – не менше 10-12 см, для масового катання на льоду – 25 см.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.