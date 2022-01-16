  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Від початку року в Україні потонули 17 осіб, серед них є діти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники застерігають від наближення до небезпечних водойм - Від початку року в Україні потонули 17 осіб, серед них є діти
    Рятувальники застерігають від наближення до небезпечних водойм
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги

    На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

    Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:

    • не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,
    • не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,
    • не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,
    • не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега,
    • під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 м,
    • поруч із лункою варто тримати дошку або велику гілку.

    За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см.

    Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі – не менше 10-12 см, для масового катання на льоду – 25 см.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    Теги: МВС ДСНС смерть потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Від початку року в Україні потонули 17 осіб, серед них є діти