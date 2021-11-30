Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності, зазначає міністерство енергетики

Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві терміном на 1 рік, прийнявши естафету від Сербії. Про це у Facebook повідомив повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

«Сьогодні на 19-му засіданні Ради міністрів Енергетичного співтовариства мав честь ухвалити від Сербії президентство України в Energy Community терміном на 1 рік», – повідомив заступник міністра.

Пресслужба Міністерства енергетики зі свого боку зазначила, що Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності, яка є вкрай важливою в умовах міжнародної енергетичної кризи.

«Ми внесемо пропозиції щодо забезпечення солідарності на регіональному рівні в рамках ініціативи RESP – Регіонального енергетичного партнерства, і плануємо її обговорення на спеціальній зустрічі, яку маємо намір організувати найближчим часом», – зазначив заступник міністра.

На засіданні також було прийнято законодавчі пакеті ЄС «Чиста енергія для всіх європейців» I і II та запропоновані Європейським Союзом Загальні керівні принципи щодо прийняття Дорожньої карти з декарбонізації для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства.

Україна набула статусу повноправного члена Енергетичного співтовариства 1 лютого 2011 року.

До слова, міністр енергетики України прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Як відомо, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.