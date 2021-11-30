  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві - Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві
    Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві
    фото: Ярослав Демченков

    Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності, зазначає міністерство енергетики

    Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві терміном на 1 рік, прийнявши естафету від Сербії. Про це у Facebook повідомив повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

    «Сьогодні на 19-му засіданні Ради міністрів Енергетичного співтовариства мав честь ухвалити від Сербії президентство України в Energy Community терміном на 1 рік», – повідомив заступник міністра.

    Пресслужба Міністерства енергетики зі свого боку зазначила, що Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності, яка є вкрай важливою в умовах міжнародної енергетичної кризи.

    «Ми внесемо пропозиції щодо забезпечення солідарності на регіональному рівні в рамках ініціативи RESP – Регіонального енергетичного партнерства, і плануємо її обговорення на спеціальній зустрічі, яку маємо намір організувати найближчим часом», – зазначив заступник міністра.

    На засіданні також було прийнято законодавчі пакеті ЄС «Чиста енергія для всіх європейців» I і II та запропоновані Європейським Союзом Загальні керівні принципи щодо прийняття Дорожньої карти з декарбонізації для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства.

    Україна набула статусу повноправного члена Енергетичного співтовариства 1 лютого 2011 року.

    До слова, міністр енергетики України прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС.

    Як відомо, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

    Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

    Теги: ЄС газ електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві