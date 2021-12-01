«Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб

Наразі у портфелі постачальника «останньої надії» перебуває 457 тисяч побутових споживачів

Споживачі постачальника «останньої надії» (ПОН), функції якого за результатами урядового конкурсу виконує газопостачальна компанія «Нафтогаз України», вже з 1 грудня можуть автоматично стати постійними клієнтами «Нафтогазу». Таким чином вони уникнуть переплати за газ через різницю в річних базових цінах «Нафтогазу» та цінах ПОНу, повідомляє пресслужба «Нафтогазу». Інакше ціна на газ для таких споживачів буде змінюватися щодня й може становити більш ніж 30 грн/куб. м.

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника й отримують газ від постачальника «останньої надії», стало можливим завдяки ухваленню та підписанню закону України № 2553.

Нагадаємо, 29 листопада президент підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Відповідно до цього закону ГК «Нафтогаз України» звернулася до НКРЕКП (регулятора) щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за однією з найвигідніших цін на ринку природного газу – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу / доставки). Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» очікує позитивне рішення Регулятора щодо створення сталих умов для споживачів природного газу.

У разі відсутності підтримки зі сторони НКРЕКП з 1 грудня 2021 року постачальник «останньої надії» буде зобов’язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою, яка наведена в пункті 24 порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2021 року № 1102.

Станом на 30 листопада в портфелі постачальника «останньої надії» перебуває 457 тисяч побутових споживачів.

Ціна газу для клієнтів постачальника «останньої надії» зазвичай вища, ніж ціна для постійних споживачів комерційних компаній. Це спонукає швидше визначитися із новим постачальником та перебувати на ПОН якомога менший термін.

Максимальний термін, протягом якого споживачі можуть отримувати газ від постачальника «останньої надії» – це 60 днів. За цей час потрібно обрати нового постійного газопостачальника.

Щоб захистити споживачів постачальника «останньої надії» від зростання цін на газ, уряд обмежив вартість газу постачальника «останньої надії» в жовтні-листопаді. Ціна протягом цих двох місяців становила 7,96 грн за кубометр. Стільки ж, скільки платять постійні клієнти ГК «Нафтогаз України». Але оскільки 30 листопада пільговий період завершується, ціна для ПОН може зрости, нагадують у «Нафтогазі». Тож із новим постачальником бажано визначитися вже найближчим часом.

Ті, хто не встигнуть зробити це, в разі позитивного рішення НКРЕКП зможуть розраховувати на автоматичний перехід до річного базового тарифного плану «Нафтогазу» (7,96 грн за кубометр).