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    Економіка та фінанси

    В Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій

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    Для будівництва свердловини застосовувалась&nbsp;бурова установка Bentec-450 т - В Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій
    Для будівництва свердловини застосовувалась бурова установка Bentec-450 т
    Фото: ДТЕК Нафтогаз

    Свердловину на Мачухському родовищі було споруджено на 32 доби менше проєктного терміну

    ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №57 глибиною 5270 м на Мачухському родовищі та отримав дебіт 300 тис. куб. м на добу з суттєвим потенціалом росту. У компанії зазначають, що свердловина бурилася в умовах надвисоких пластових тисків, однак завдяки інтегрованому підходу до всіх процесів будівництва її було споруджено за 136 діб, що на 32 доби менше проєктного терміну.

    Як повідомляє пресслужба ДТЕК Нафтогаз, буровим підрядником виступила компанія «Сервіс-Ойл». При цьому була застосована бурова установка Bentec-450 т, оснащена інтелектуальною системою верхнього приводу Smart Top Drive. Непродуктивний час роботи установки не перевищив 1,0%.

    Будівництво похило-скерованої ділянки свердловини було виконано з використанням роторно-керованих систем Schlumberger і LWD модулів каротажу. Застосування інтелектуальних автоматизованих систем управління та інтеграція даних глибинної телеметрії дозволили оптимізувати процес буріння та значно підвищити його економічну ефективність.

    Крім того, було реалізовано комплекс новітніх методів досліджень, запропонований компанією Weatherford. Це дозволило провести додаткову оцінку геологічної будови, підтвердити ресурсний потенціал та спланувати технології подальшого освоєння родовища. 

    За словами директора з розвідки та перспективного розвитку ДТЕК Нафтогаз Івана Гафича, завдяки застосуванню комплексного інженерного підходу та інноваційних технологій в бурінні, компанія змогла скоротити строки будівництва свердловини і отримати проєктний дебіт. «Також це дозволило підтвердити перспективність подальшої розробки Мачухського родовища, продовжити нарощування видобутку газу та збільшувати внесок ДТЕК Нафтогаз у досягнення енергонезалежності України», – підкреслив він.

    До слова, нещодавно Держгеонадра та НАК «Нафтогаз» дали старт розробці найбільшого газового родовища в країні – підписали договір купівлі-продажу 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», яке володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці.

    Теги: Нафтогаз України ДТЕК
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