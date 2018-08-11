На Харківщині водій на «Рено» задавив пенсіонера на велосипеді



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Пенсіонер від отриманих травм помер на місці

На Харківщині під колесами автівки загинув велосипедист. Про це інформує поліція Харківщини.

ДТП сталася 11 серпня у в смт. Панютине на автодорозі Мерефа – Павлоград.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобілю «Рено» під час обгону транспортного засобу, що рухався в попутному напрямку, не обрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на 82-річного велосипедиста. Пенсіонер від отриманих травм помер на місці ДТП.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо внесенні відомостей про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих.

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11 серпня кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи.