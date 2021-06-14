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    На Херсонщині поліцейський влаштував стрілянину з АТОвцями, за справу взялося ДБР

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    На Херсонщині поліцейський влаштував стрілянину з АТОвцями - На Херсонщині поліцейський влаштував стрілянину з АТОвцями, за справу взялося ДБР
    На Херсонщині поліцейський влаштував стрілянину з АТОвцями

    Обидва постраждалі – учасники АТО, як і поліцейський

    Справу стосовно поліцейського, який начебто стріляв із травматичної зброї у двох чоловіків на дорозі в Херсонській області, розслідує територіальне відділення ДБР у Мелітополі. Про це Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

    «Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце пригоди виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони й займаються цією справою», – зазначила вона.

    Раніше у соцмережах зявилася інформація про інцидент, що стався 12 червня у Каховському районі Херсонщини на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка – Нова Каховка. Повідомлялося, що поліцейський з Дніпропетровської області не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію, та намагався втекти з місця пригоди.

    Також була інформація, що коли водій автомобіля наздогнав порушника, той відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши двох чоловіків.

    Обидва постраждалі – учасники АТО, як і поліцейський. Постраждалих доставили до лікарні, де одного з них прооперували.

    Нагадаємо, раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета.

    Теги: АТО Одеса Херсонщина учасники АТО водій стрілянина
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    На Херсонщині поліцейський влаштував стрілянину з АТОвцями, за справу взялося ДБР