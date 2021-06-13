В Одесі водій влаштував небезпечний нічний дрифт (відео)

Дріфтер створював аварійну ситуацію, небезпечно ухиляючись від машин

У суботу, 12 червня, в Одесі «автогонщик» влаштував нічний дрифт біля Міжнародного аеропорту «Одеса».

Про це свідчить відео, опубліковане групою »Одеса как она есть» на своєму Telegram-каналі, – повідомляє Апостроф.

Так, водій на спортивній машині увійшов в поворот і продовжив їхати дрифтом, небезпечно ухиляючись від машин, що проїжджали в нічний час.

У коментарях більшість людей поставилися негативно до таких дій водія, є серед них ті, хто поставився з іронією, а у когось виникло «подвійне почуття».

«Дратують такі. Йди геть на Жевахову гору (не знаю де ще можна кута дати) і там твори що хочеш», «Ще не можна отримувати гроші за те що заявляєш про таких?», «А потім воно стогне зробіть перев’язку без черги. У зміну близько 20-40 таких», «У мене подвійне відчуття: з одного боку засуджую, з іншого – якби був в їхньому віці, хоч і зараз не занадто старий, виробляв би, напевно, те ж саме. А всі ці критики, або жебраки, як церковні миші, бо їздять на трамваї, або просто заздрісники. І, ніяк не інакше... Я за кермом з 16 років і трішечки толк знаю...», – діляться своєю думкою підписники каналу.

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