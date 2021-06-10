На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)

Поліція Київщини з'ясовує обставини стрілянини на Обухівщині

Сьогодні, 10 червня, на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета. Про це повідомив на очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Поліція Київщини затримала стрільця на місці події.

Постраждалих внаслідок стрілянини немає.

Тепер зухвалець відповідатиме перед законом.

Як повідомлялося, 10 червня у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.