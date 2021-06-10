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    На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)

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    Правоохоронці вилучили в чоловіка пістолет - На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)
    Правоохоронці вилучили в чоловіка пістолет
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Поліція Київщини з'ясовує обставини стрілянини на Обухівщині

    Сьогодні, 10 червня, на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета. Про це повідомив на очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    Поліція Київщини затримала стрільця на місці події.

    Постраждалих внаслідок стрілянини немає.

    Тепер зухвалець відповідатиме перед законом.

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    На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)
    На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)
    На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Як повідомлялося, 10 червня у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина стрілянина
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    На сміттєзвалищі під Києвом молодик влаштував стрілянину (фото, відео)