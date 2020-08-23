Серйозна аварія сталася на Київщині. Зіткнулися автомобілі Skoda та Lada, є загиблі (відео)
В результаті аварії загинуло двоє людей
Скріншот з відео
В результаті аварії загинуло двоє людей
У суботу, 22 серпня, поблизу Борисполя Київської області трапилася серйозна аварія. Про це повідомила Facebook-спільнота «Київ Оперативний».
«Дуже серйозна аварія сталася поруч з Борисполем за участю автомобілів Skoda і Lada. Є постраждалі. Інформація уточнюється», – відзначили у спільноті.
Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.
До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.
Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.
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