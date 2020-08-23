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    Серйозна аварія сталася на Київщині. Зіткнулися автомобілі Skoda та Lada, є загиблі (відео)

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    <p>В результаті аварії загинуло двоє людей</p> - Серйозна аварія сталася на Київщині. Зіткнулися автомобілі Skoda та Lada, є загиблі (відео)

    В результаті аварії загинуло двоє людей

    Скріншот з відео

    В результаті аварії загинуло двоє людей

    У суботу, 22 серпня, поблизу Борисполя Київської області трапилася серйозна аварія. Про це повідомила Facebook-спільнота «Київ Оперативний».

    «Дуже серйозна аварія сталася поруч з Борисполем за участю автомобілів Skoda і Lada. Є постраждалі. Інформація уточнюється», – відзначили у спільноті.

    Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

    До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

    Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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