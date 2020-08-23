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    У світі

    У Польщі зіткнулися два автобуси. Дев’ять загиблих, сім поранених

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    У Польщі зіткнулися два автобуси. Дев’ять загиблих, сім поранених
    Фото: Policja Śląska

    ДТП сталася на дорозі національного значення у Сілезькому воєводстві

    На півдні Польщі внаслідок зіткнення автобусу з мікроавтобусом загинуло 9 осіб, ще 7 зазнали травм різного ступеня важкості.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на tvn24.pl.

    ДТП сталася на дорозі національного значення номер 88 на відрізку автошляху Клещув-Глівіце у Сілезькому воєводстві в суботу близько опівночі (за київським часом).

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    У Польщі зіткнулися два автобуси. Дев’ять загиблих, сім поранених
    У Польщі зіткнулися два автобуси. Дев’ять загиблих, сім поранених
    У Польщі зіткнулися два автобуси. Дев’ять загиблих, сім поранених
    Фото: Policja Śląska

    За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого він перекинувся на дорозі і зіткнувся з автобусом, який їхав з протилежної сторони.

    В результаті зіткнення загинули всі 9 осіб, які перебували в мікроавтобусі. Травми різного ступеня важкості отримали також 7 із 49-ти осіб, які перебували в автобусі. Їх життю не загрожує небезпека.

    Мікроавтобусом подорожували дорослі особи – жителі Підкарпатського воєводства, а автобусом – представники охоронної фірми, які їхали із Вроцлава після забезпечення порядку на футбольному матчі.

    Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

    До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

    Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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