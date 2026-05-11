Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку

glavcom.ua
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
фото: AP

11 травня понад 40 країн зустрінуться, щоб окреслити свій військовий внесок у місію під керівництвом Європи з супроводу суден через Ормузьку протоку після досягнення стабільного припинення вогню

У понеділок, 11 травня, представники понад 40 держав зберуться для узгодження військового внеску в нову оборонну місію під проводом Європи, мета якої – супровід комерційних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це пише Главком із посиланням на Bloomberg.

Проєкт, ініційований Великою Британією та Францією, передбачає залучення засобів розмінування, військового ескорту та патрулювання повітряного простору. Співголови зустрічі – британський міністр оборони Джон Гілі та його французька колега Катрін Вотрен – наголошують, що головним завданням є перехід від дипломатичних домовленостей до практичного відновлення довіри світових перевізників.

Реалізація місії розпочнеться лише за умови досягнення сталого припинення вогню або підписання мирної угоди. Зокрема, Лондон уже підтвердив готовність розгорнути есмінець HMS Dragon, оснащений системами протидії керованим ракетам. Раніше Дональд Трамп гостро критикував союзників по НАТО за зволікання у розв'язанні кризи, називаючи британські авіаносці «іграшками» та вимагаючи негайного залучення військово-морських сил для розблокування шляхів постачання нафти.

Тегеран уже відреагував на ці плани різкими погрозами. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що присутність іноземних есмінців у регіоні під приводом «захисту судноплавства» буде розцінена як ескалація війни США та Ізраїлю проти Ірану. Він попередив про «рішучу та негайну» військову відповідь, звинувативши Захід у мілітаризації життєво важливого водного шляху.

Нагадаємо, що Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти та зрідженого газу, фактично заблокована з кінця лютого після серії ударів США та Ізраїлю. Подальша морська блокада з боку США призвела до глобального енергетичного колапсу та стрімкого зростання цін на паливо, що чинить безпрецедентний тиск на споживачів в усьому світі.

Як відомо, світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною. 

Це рішення фактично подовжило період блокування Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для світового експорту енергоносіїв. Вартість нафти марки Brent піднялася на 3,5%, сягнувши $104,80 долара за барель, тоді як нафта West Texas Intermediate наблизилася до позначки у $99. 

До слова, директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт підтвердив, що найближчим часом бізнес та приватні споживачі будуть змушені нести підвищені витрати через подорожчання енергоносіїв на тлі війни в Ірані. Проте, виступаючи в ефірі Fox News, посадовець висловив оптимізм: щойно Ормузька протока знову стане повністю судноплавною, ринок очікує «фонтан нафти», який швидко обвалить ціни.

