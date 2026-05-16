Черговий удар по центру Херсона: є загиблий та важкопоранений

Під атаку в Центральному районі потрапили люди

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі, поціливши у Центральний район міста. Внаслідок ворожої атаки серед мирного населення є жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

Ворожа атака відбулася вдень, коли на вулицях Центрального району перебували люди. Внаслідок вибуху на місці події від отриманих важких травм загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють фахівці профільних служб.

Окрім загиблого, внаслідок вибуху значні поранення дістав ще один чоловік. Бригада швидкої медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце прильоту, діагностувала у нього важкі травми. Потерпілого було терміново госпіталізовано до однієї з міських лікарень, наразі медики виборюють його життя.

На місці влучання продовжують працювати підрозділи ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин російської армії.

Нагадаємо, у лікарні помер 59-річний Сергій Клименко, який працював машиністом холодильних установок у Групі «Нафтогаз». Чоловік дістав важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Полтавську область у ніч із 4 на 5 травня.