Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами: вибухи лунали у Дніпрі, Харкові

glavcom.ua
У Дніпрі пошкоджено будинки внаслідок атаки 

Вночі 25 квітня російська окупаційна армія атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком».

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки у Дніпрі зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих.

Як відомо, загроза для міста триває. На Дніпро летять ракети.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що окупанти кілька разів ударили по Київському району. Наслідки уточнюються. Повітряні Сили повідомляли раніше про швидкісні цілі у напрямку міста.

Шостка, що на Сумщині, всю ніч перебуває під атакою ворога. Спочатку вони били безпілотниками, наразі запустили ракети.

Було повідомлення про вибухи у Ніжині на Чернігівщині, туда летіли швидкісні цілі. Існує загроза для міста Синельникове на Дніпропетровщині. Також зафіксовано групи крилатих ракет на Херсонщині курсом на Миколаївщину. Кривий Ріг також небезпечно.

У сторону Білої Церкви летять безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановував пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.

