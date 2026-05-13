Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нині триває 1540-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника

За минулу добу зафіксовано 210 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 81 обстріл позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Агресор здійснив 31 атаку, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував один раз у бік Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 16 атак у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля, Гуляйпільського.

На Придніпровському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

