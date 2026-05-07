Відмова від старої мобілізації – ключ до перемоги. Залужний зробив заяву

Ексголовком ЗСУ заявив, що стара система більше не відповідає реаліям війни дронів

Сучасна війна остаточно змінила принципи ведення бойових дій, а система мобілізації часів Першої та Другої світових воєн більше не відповідає реальності. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує «Главком».

Кінець класичної моделі фронту

За словами Залужного, війна поступово перетворилася на «війну машин», де ключову роль відіграють безпілотні та роботизовані системи. Він наголосив, що прозорість поля бою через масове використання дронів фактично завела класичну війну у «глухий кут».

«Поки загальновійськовий командир не зрозуміє, що сучасна війна – це війна безпілотників, що артилерія більше не є богами війни. Що танки – це минуле, як коні та шаблі, війська й надалі зазнаватимуть великих втрат у особовому складі», – заявив Залужний.

Він також наголосив, що роботи та автономні системи вперше в історії людства почали масово змінювати сам характер війни. «Роботи прийшли на війну вперше», – підкреслив колишній головком.

Залужний зазначив, що Росія зробила ставку на виснаження України через людські втрати та демографічний фактор. За його словами, частина експертного середовища фактично підтримувала концепцію, за якою Кремль намагається через великі втрати примусити українське суспільство до капітуляції.

Мобілізація – головний виклик держави

Окремо Залужний звернув увагу на інформаційну кампанію проти мобілізації. Він заявив, що питання мобілізації дедалі більше перетворюється на джерело конфлікту між суспільством та державою.

За словами дипломата, сьогодні фактично стирається межа між фронтом і тилом, а вся територія держави стає зоною потенційного ураження. Саме тому, на його думку, Україна потребує «розумної мобілізації» та нової оборонної доктрини.

«Мобілізація і порядок проходження служби – це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни», – заявив він.

Три моделі мобілізації для України

Залужний окреслив кілька можливих моделей мобілізації. Перша передбачає мінімальне залучення суспільства через передачу частини функцій приватним військовим компаніям і фінансову мотивацію добровольців.

Друга модель – загальнонаціональна мобілізація із чіткими термінами служби, ротацій і підготовки. За його словами, така система потребуватиме максимальної відкритості та високого рівня підготовки особового складу.

«Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя», – пояснив він, порівнюючи потенційну модель із системою Ізраїлю.

Також Залужний допустив існування третього, тимчасового варіанту – часткової передачі функцій приватним структурам із паралельним реформуванням чинної системи мобілізації.

Водночас він наголосив, що без масштабної реформи Збройних сил, системи підготовки резерву та військово-промислового комплексу реалізувати новий підхід буде неможливо. «Потрібна абсолютно нова розумна доктрина», – підкреслив Залужний.

Критика популізму та ставка на технології

Колишній головнокомандувач також різко висловився щодо дискусій навколо демобілізації під час війни. На його думку, заклики до демобілізації без створення нової системи підтримання боєздатності є політичним популізмом.

«Всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу», – заявив Залужний.

Він наголосив, що підтримання боєздатності держави напряму залежить не лише від кількості людей, а й від технологічної переваги, рівня підготовки та довіри суспільства до держави. На його переконання, саме мобілізація та порядок проходження служби стануть базою для будь-якого сценарію продовження війни.

Раніше Валерій Залужний окреслив власне бачення перемоги України у війні з Росією. Під час спілкування зі студентами він заявив, що перемога для нього насамперед означає абсолютне відчуття безпеки та впевненість у тому, що наступним поколінням українців більше не доведеться воювати. За його словами, Україна, яка заплатила надзвичайно високу ціну за свободу, повинна отримати шанс на масштабне економічне відновлення та довгостроковий розвиток.