Нардеп-утікач Куницький позбувся квартири в Ізраїлі

У вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав з України і досі не повернувся

Помешканням на 53 «квадрати» обранець зі «Слуги народу» володів з 2017 року

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький ухвалив рішення щодо своєї квартири в Ізраїлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Як видно з офіційних даних, 7 травня обранець подарував квартиру площею 52,8 кв. м, яка розташована в Ізраїлі. Вартість нерухомості складає 4,91 млн грн.

дані: реєстр декларацій

Водночас політик не розкрив ім’я особи, яка отримала від нього коштовний дарунок.

Варто додати, що у січні 2017 року ізраїльська оселя з’явилася у власності Куницького.

Як повідомляв «Главком», Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.

У декларації за 2025 рік Куницький показав іноземну країну, в якій проживає. Згідно з декларацією, обранець безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді, яка належить іноземцю Йону Тьяну.