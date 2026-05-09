Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
фото з відкритих джерел

Путін перебуває під тиском не лише зовнішніх загроз, а й внутрішньої політичної нестабільності

Зростання дальніх ударів українських безпілотників і ракет по території Росії, суттєво впливає на безпекову поведінку правителя РФ Володимира Путіна. Деякі експерти стверджують, що російський лідер дедалі частіше змушений користуватися підземними укриттями та змінювати місця перебування. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

Ідеться про оцінки аналітичних центрів і дослідників, які пов’язують такі зміни з посиленням українських ударних можливостей. Керівник проєкту UkraineAlert Пітер Дікінсон вважає, що ключовим фактором є саме удари українських дронів і ракет углиб Росії.

«Удари безпілотників та ракет України є ключовою причиною, чому Путін все частіше відступає до своїх бункерів», – сказав він.

За словами Дікінсона, Кремль дедалі більше враховує ризики ударів навіть по російській столиці.

«Він також боїться власного народу… і добре усвідомлює, що Україна має здатність завдавати ударів глибоко всередині Росії», – додав Дікінсон.

Аналітик також стверджує, що Путін перебуває під тиском не лише зовнішніх загроз, а й внутрішньої політичної нестабільності: «Він дедалі більш стає параноїком».

За його словами, страх перед ударами та внутрішніми загрозами змушує російського лідера «переміщатися між підземними укриттями».

Аналітики пов’язують ситуацію з активним розвитком українських безпілотних і ракетних систем, які дедалі частіше застосовуються для ударів по військових і стратегічних об’єктах у глибині Росії.

«Послання Москві чітке: Київ сигналізує, що має можливість завдати сильного удару у відповідь», – зазначив Дікінсон.

За його словами, такі атаки не лише завдають втрат російській інфраструктурі, а й мають стримувальний ефект.

На тлі війни Путін дедалі більше ізолюється від публічності та покладається на розгалужену систему захищених об’єктів. На думку Дікінсона, це є ознакою ослаблення позицій Кремля. Він вважає, що Україна й надалі посилюватиме тиск на російську військову інфраструктуру, змушуючи Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на оборону власної території.

«Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють», – підсумував Дікінсон.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.

Читайте також:

Теги: Forbes Україна парад путін війна Міноборони окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримка фінансування з боку Європейського Союзу змушує владу шукати радикальні рішення
Загроза держбюджету: Мінфін вимагає від відомств терміново скоротити видатки
10 квiтня, 14:28
Москва вважає Угорщину ворожою країною
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
13 квiтня, 15:50
Естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва»
Посолка Естонії заперечила загрозу російського вторгнення в прикордонну Нарву
21 квiтня, 15:31
Сергій Бортніков у Луцькому міськрайонному суді під час одного зі слухань справи, жовтень 2024 року
Волинський письменник отримав шість років за виправдовування агресії РФ
22 квiтня, 15:59
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
24 квiтня, 23:27
Володимир Максимек був досвідченим воїном: пройшов через випробування в зоні АТО та під час Операції Об’єднаних сил
Виконував завдання на чотирьох напрямках фронту. Згадаймо Володимира Максимека
4 травня, 09:00
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
4 травня, 04:32
Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
У Новосибірську росіян із 9 травня привітав… орангутанг
Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
Сьогодні, 01:58

Соціум

Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
Польські служби взялися за дрон з російськими написами
Польські служби взялися за дрон з російськими написами
Кремль визнав, що переговори з Україною зайшли у складну фазу
Кремль визнав, що переговори з Україною зайшли у складну фазу
Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
Росія відправила на фронт нову партію танків
Росія відправила на фронт нову партію танків

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua