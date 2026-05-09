Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes

Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють

Путін перебуває під тиском не лише зовнішніх загроз, а й внутрішньої політичної нестабільності

Зростання дальніх ударів українських безпілотників і ракет по території Росії, суттєво впливає на безпекову поведінку правителя РФ Володимира Путіна. Деякі експерти стверджують, що російський лідер дедалі частіше змушений користуватися підземними укриттями та змінювати місця перебування. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

Ідеться про оцінки аналітичних центрів і дослідників, які пов’язують такі зміни з посиленням українських ударних можливостей. Керівник проєкту UkraineAlert Пітер Дікінсон вважає, що ключовим фактором є саме удари українських дронів і ракет углиб Росії.

«Удари безпілотників та ракет України є ключовою причиною, чому Путін все частіше відступає до своїх бункерів», – сказав він.

За словами Дікінсона, Кремль дедалі більше враховує ризики ударів навіть по російській столиці.

«Він також боїться власного народу… і добре усвідомлює, що Україна має здатність завдавати ударів глибоко всередині Росії», – додав Дікінсон.

Аналітик також стверджує, що Путін перебуває під тиском не лише зовнішніх загроз, а й внутрішньої політичної нестабільності: «Він дедалі більш стає параноїком».

За його словами, страх перед ударами та внутрішніми загрозами змушує російського лідера «переміщатися між підземними укриттями».

Аналітики пов’язують ситуацію з активним розвитком українських безпілотних і ракетних систем, які дедалі частіше застосовуються для ударів по військових і стратегічних об’єктах у глибині Росії.

«Послання Москві чітке: Київ сигналізує, що має можливість завдати сильного удару у відповідь», – зазначив Дікінсон.

За його словами, такі атаки не лише завдають втрат російській інфраструктурі, а й мають стримувальний ефект.

На тлі війни Путін дедалі більше ізолюється від публічності та покладається на розгалужену систему захищених об’єктів. На думку Дікінсона, це є ознакою ослаблення позицій Кремля. Він вважає, що Україна й надалі посилюватиме тиск на російську військову інфраструктуру, змушуючи Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на оборону власної території.

«Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють», – підсумував Дікінсон.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.