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Окупанти вдарили ракетами по важливих енергооб’єктах на Кіровоградщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по важливих енергооб’єктах на Кіровоградщині
22 жовтня окупанти атакували Кіровоградщину
фото з відкритих джерел

На Кіровоградщині можливі перебої з постачанням електроенергії

Російські окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!», – закликав голова ОВА.

Він попередив про можливі перебої з постачанням електроенергії.

У Кіровоградській області вже є відключення.

Як повідомлялося, Уманський район Черкащини залишився без світла через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області.

Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У Луцьку є прильоти в об‘єкт енергетики.

Також у суботу вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Згодом стало відомо, що в Київській області сили ППО збили кілька ракет, що летіли на столицю.

 

Теги: росія окупанти війна обстріл електроенергія Кіровоградщина ракета

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