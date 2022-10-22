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Сили ППО збили кілька ракет, що летіли на Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО збили кілька ракет, що летіли на Київ
Робота ППО над Київщиною
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Київська область продовжує стояти на захисті столиці

У суботу, 22 жовтня, вранці у Київській області сили ППО збили кілька ракет, що летіли на столицю. Про це мер Києва Віталій повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання. Разом вистоїмо!» – написав Віталій Кличко.

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Про збиття кількох ракет над Київщиною повідомив також голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. «Київська область продовжує стояти на захисті столиці. Силами ППО збито декілька ворожих об’єктів», – написав він у Telegram.

Небезпека не минула. Повітряна тривога триває. Мешканців Києва та області закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.

Нагадаємо, близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що ракету окупантів збили українські військові над одним із районів Київщини.

 

Теги: росія окупанти Київ війна обстріл Київщина ракета

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