Сили ППО збили кілька ракет, що летіли на Київ

Київська область продовжує стояти на захисті столиці

У суботу, 22 жовтня, вранці у Київській області сили ППО збили кілька ракет, що летіли на столицю. Про це мер Києва Віталій повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання. Разом вистоїмо!» – написав Віталій Кличко.

Про збиття кількох ракет над Київщиною повідомив також голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. «Київська область продовжує стояти на захисті столиці. Силами ППО збито декілька ворожих об’єктів», – написав він у Telegram.

Небезпека не минула. Повітряна тривога триває. Мешканців Києва та області закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.

Нагадаємо, близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що ракету окупантів збили українські військові над одним із районів Київщини.