На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина

У кімнаті одного з номерів готелю на Хмельниччині, ймовірно, здетонувала граната

Подружжя госпіталізували до місцевої лікарні

У місті Деражня 30 червня у кімнаті одного з номерів готелю пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула граната. Внаслідок інциденту поранення отримали військовий і його дружина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Хмельницький».

Речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук повідомила, що подружжя госпіталізували до місцевої лікарні. «Як стало відомо згодом, чоловік є діючим військовим та служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Того ж дня його було затримано», – сказала вона.

Речниця додала, що наразі військовому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні Олександр Королюк розповів, що військовому надали необхідну медичну допомогу, він у задовільному стані. Водночас жінка перебуває у хірургічному відділенні.

«Вона отримала осколкові поранення. Її стан середньої важкості, стабільний. Наразі за пацієнткою спостерігають травматологи», – сказав Королюк.

До слова, у Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля, внаслідок чого травмувався водій. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Також у місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно, гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігуранта затримали на місці події.