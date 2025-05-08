13-річний хлопець знайшов невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули

У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними поліції, близько 17:00 надійшло повідомлення про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка 13-річний хлопець знайшов невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули.

«У результаті дитина отримала опіки. На місце події викликали швидку медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Лікарі оглянули хлопця і надали йому першу допомогу фото: поліція Київщини/Facebook

Хлопець підібрав невідомий предмет і поклав до кишені. Через деякий час той почав сильно нагріватися фото з соцмереж

Правоохоронці спільно з вибухотехніками поліції Київщини проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 7 травня, о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено.