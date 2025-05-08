Головна Київ Новини
search button user button menu button

У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»
Лікарі оглянули дитину і обробили рану
фото: поліція Київщини/Facebook

13-річний хлопець знайшов невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули

У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.  

За даними поліції, близько 17:00 надійшло повідомлення про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка 13-річний хлопець знайшов невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули.

«У результаті дитина отримала опіки. На місце події викликали швидку медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Лікарі оглянули хлопця і надали йому першу допомогу
Лікарі оглянули хлопця і надали йому першу допомогу
фото: поліція Київщини/Facebook
Хлопець підібрав невідомий предмет і поклав до кишені. Через деякий час той почав сильно нагріватися
Хлопець підібрав невідомий предмет і поклав до кишені. Через деякий час той почав сильно нагріватися
фото з соцмереж

Правоохоронці спільно з вибухотехніками поліції Київщини проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 7 травня, о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. За інформацією рятувальників, жертв та потерпілих на місці події не виявлено.  

Теги: дитина Київщина дрон травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ДТП постраждало двоє осіб
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
10 квiтня, 11:09
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки у ніч на 12 квітня
Атака ворожих дронів на Київ: ДСНС працює над ліквідацією наслідків (оновлено)
12 квiтня, 07:42
Розгромлене кладовище на Броварщині
На Київщині автівка в'їхала на кладовище та розгромила могили
13 квiтня, 09:05
Вогнеборці ліквідували пожежі у місцях падіння уламків
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
10 квiтня, 14:36
«Якщо у людини виникає хоча б на 1% більше шанс вижити, вона буде рада будь-якому рішенню»
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
19 квiтня, 06:55
Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу
Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»
23 квiтня, 20:11
Дрон влучив у багатоповерхівку
Харків: російський дрон влучив у багатоповерхівку, кількість поранених зросла (відео)
2 травня, 22:59
Під час розставання колишня дружина Лещинського дала чітко зрозуміти, що не хоче, щоби він бачився з дітьми
«Так не має бути»: Відверте зізнання учасника Ziferblat про стосунки з дітьми
2 травня, 13:43
Керманич пояснив правоохоронцям, що відчув сильну втому і, ймовірно, заснув за кермом
У Борисполі водій кросовера заснув за кермом і врізався у дерево
5 травня, 17:30

Новини

Запрацював новий безбар’єрний наземний перехід через Хрещатик (фото)
Запрацював новий безбар’єрний наземний перехід через Хрещатик (фото)
У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»
У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»
8 травня у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху
8 травня у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху
Удар по Києву: з’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок
Удар по Києву: з’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок
Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин
Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують
Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
65K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
36K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
32K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
24K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua