Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)

Осколкові бойові елементи можуть детонувати навіть через 20 годин

Сапери на Харківщині знешкодили осколкові бойові елементи після нічної атаки «шахедів»

Внаслідок нічної російської атаки по одному з об’єктів на Харківщині, ворожий БпЛА типу «Shahed-136» скинув на ціль численні осколкові бойові елементи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування.

Робота зі знищення цих осколкових бойових елементів була значно ускладнена тим, що вони мають відкладену детонацію: починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду, а останній елемент може детонувати навіть через 20 годин.

фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування

фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування

фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування

Під час виконання небезпечних робіт сапери проводили розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), щоб виявити всі розкидані осколкові бойові елементи. У процесі розвідки також було знайдено невибухнувшу другу бойову частину, яку згодом знищили шляхом підриву.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по місту Чугуїв на Харківщині. Внаслідок цього удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.