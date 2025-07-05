Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)
Осколкові бойові елементи можуть детонувати навіть через 20 годин
фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування

Сапери на Харківщині знешкодили осколкові бойові елементи після нічної атаки «шахедів»

Внаслідок нічної російської атаки по одному з об’єктів на Харківщині, ворожий БпЛА типу «Shahed-136» скинув на ціль численні осколкові бойові елементи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування.

Робота зі знищення цих осколкових бойових елементів була значно ускладнена тим, що вони мають відкладену детонацію: починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду, а останній елемент може детонувати навіть через 20 годин.

Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото) фото 1
фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото) фото 2
фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото) фото 3
фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування

Під час виконання небезпечних робіт сапери проводили розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), щоб виявити всі розкидані осколкові бойові елементи. У процесі розвідки також було знайдено невибухнувшу другу бойову частину, яку згодом знищили шляхом підриву.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по місту Чугуїв на Харківщині. Внаслідок цього удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.

Читайте також:

Теги: Харківщина безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкт Петербург опинився під загрозою затоплення
РФ накрила негода: Петербург під загрозою повені, в Омську – ураган
Вчора, 18:09
В Північній Кореї налагоджено виробництво ударних дронів типу «Шахед» та «Герань»
Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво «шахедів»
2 липня, 03:57
Словаччина виступила за відтермінування санкцій ЄС проти Росії
Словаччина просить ЄС відкласти 18-й пакет санкцій проти Росії
28 червня, 13:37
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
26 червня, 17:38
Зустріч президентів України та США
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
26 червня, 09:02
Трамп: Росія та Україна досягають невеликого прогресу
Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
21 червня, 01:29
27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
18 червня, 14:12
Що швидше ми налаштуємося на довгу війну, то швидше війна завершиться
Війна не закінчиться, виборів не буде
13 червня, 11:48
Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?
13 червня, 08:51

Події в Україні

Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)
Обмін полоненими відбувся попри приховування даних РФ – Коордштаб
Обмін полоненими відбувся попри приховування даних РФ – Коордштаб
Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
Легіон «Свобода Росії» захопив у полон нігерійського найманця
Легіон «Свобода Росії» захопив у полон нігерійського найманця
Україна втратила понад 2 млрд грн через посадовця Міноборони
Україна втратила понад 2 млрд грн через посадовця Міноборони
Ліквідація генералів РФ створює «тактичні труднощі» для окупантів – Британська розвідка
Ліквідація генералів РФ створює «тактичні труднощі» для окупантів – Британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
57K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
34K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
12K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
9577
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua