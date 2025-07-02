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Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво «шахедів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво «шахедів»
В Північній Кореї налагоджено виробництво ударних дронів типу «Шахед» та «Герань»
фото з відкритих джерел

Російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БпЛА

Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво безпілотників і навчає їхніх операторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, в Північній Кореї налагоджено виробництво ударних дронів типу «Шахед» та «Герань» і цю інформацію вже підтвердило ГУР Міноборони України.

«Російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БпЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БпЛА», – повідомив Коваленко.

Нагадаємо, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Раніше ми писали, що Північна Корея може відправити до Російської Федерації додаткові сили для участі у війні проти України. Це може статися у липні або серпні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters, яке цитує південнокорейських депутатів після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби.

За словами законодавця Лі Сон Квена, південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України вже в липні або серпні. Зазначається, що розвідка спостерігала нову хвилю мобілізації в КНДР для відправлення в Росію, а також відзначила нещодавній візит до Пхеньяна високопосадовця з російської служби безпеки.

До слова, у Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Yonhap.

Теги: росія Північна Корея безпілотник

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Політика

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