По Оболоні бігав молодик із ножем і напав на чоловіка (фото)



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У сумці підозрюваного патрульні виявили ніж Фото: Патрульна поліція Києва

Біля одного з будинків чоловік вдарив ножем перехожого

Сьогодні, 19 червня, близько 5-ї години ранку на службу 102 зателефонував громадянин та повідомив, що у дворі будинку, що на Оболонському проспекті, невідомий чоловік бігає з ножем.

Зі слів заявника, біля одного з під'їздів чоловік нібито вдарив перехожого, який потім побіг у невідомому напрямку. Нападник також покинув місце події. Чоловік детально описав зовнішній вигляд ймовірного правопорушника та напрям його руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, патрульні виявили громадянина, схожого за описом заявника. Чоловік, ледь помітивши службовий автомобіль, почав пришвидшуватися. Патрульні його наздогнали та зупинили. Під час поверхневої перевірки у сумці чоловіка інспектори виявили предмет, схожий на ніж.

У цей час, поліцейським надійшов виклик про тілесні ушкодження. Співробітники охоронного холдингу виявили чоловіка з проникаючим ножовим пораненням, який лежав на землі. Вони надали йому першу домедичну допомогу і викликали медиків. Потерпілий описав свого кривдника, опис збігався з тим чоловіком, якого зупинили патрульні раніше.

Лікарі шпиталізували потерпілого, а на місце події для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, під час несення служби на станції метро «Лісова» поліцейський зробив зауваження чоловіку, який перебував в громадському місці в алкогольному сп’янінні. У відповідь порушник почав агресивно поводитися та вдарив правоохоронця