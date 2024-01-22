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Окупаційна влада Криму оголосила вихідні посеред тижня через відключення води

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупаційна влада Криму оголосила вихідні посеред тижня через відключення води
Проблеми з водою в Севастополі нібито виникли внаслідок сильного снігопаду
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня, вихідними

В тимчасово окупованому Севастополі через погодні умови та значні опади сталися відключення водопостачання у місті. Окупаційна влада вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня відповідно вихідними. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Проблеми з водою в Севастополі місцевий гауляйтер пояснює сильними опадами у вигляді снігопаду та потеплінням «буквально за добу». Після розтанення снігу пішла «різка притока брудної води з гір у річку Чорну», через що піднялися ґрунтові води.

«Показники були перевищені майже сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє у 70-х роках», – розповідає він.

За словами представника окупаційної «адміністрації» Севастополя, на обробку брудної води йде більше часу, і місцеві жителі вже зіткнулися з відсутністю води.

Так, каже гауляйтер, водопостачання у місті не буде до 9 ранку вівторка, 23 січня. Після цього воду включать на дві години. Далі відключення плануються вже до вечора череди, 24 січня.

При цьому Развожаєв також заявляє, що вода у Севастополі може не дійти до всіх будинків.

Як повідомлялося, 18 січня в окупованому Криму фіксували масштабні вимкнення світла. Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

До слова, вчора у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунало приблизно сім вибухів.

Теги: Крим Севастополь окупація

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