Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 січня

Триває 685-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито дві атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили три атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника.

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, а російські війська безуспішно завдають некерованих бомбових ударів по українських позиціях на цьому напрямку.