Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки

Потрібно задіяти механізми, щоб українці, які можуть боротися, повернулися в Україну – Павло Коваль

Уряд Польщі не депортуватиме військовозобов’язаних громадян України, але готовий створити умови для того, щоб вони самостійно поїхали з країни. Про це заявив очільник комітету закордонних справ Сейму Павел Коваль в інтерв’ю іноземним журналістам.

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Він пояснив, що протизаконно депортувати українців, яких можуть мобілізувати на батьківщині. Однак він звернув увагу, що Польща може створити умови, щоб стимулювати українських чоловіків повертатися додому.

«Проблема з мобілізацією дійсно частково пов’язана з тим, що багато людей виїхали з України. Зараз у вашій країні, за деякими даними, поживає вже менше 30 мільйонів. Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися, які хочуть воювати, повернулися в Україну. І, на мій погляд, на це також повинні бути скеровані дії країн, де перебуває багато українців», – наголосив очільник комітету закордонних справ.

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За його словами, треба дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських засадах відбувалася перевірка, чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли б бути мобілізованими в Україні.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.

Стало відомо, що комітет соцполітики пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон.