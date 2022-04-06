Рубіжне: обстріли не припинялися, є жертви і руйнування

За добу 5 квітня одна людина загинула, п'ятеро поранені

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один мешканець загинув.

Всього по Луганській області за день зруйновано 11 житлових будинків. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам і дев'яти приватним будинкам. Про це повідомляється у Telegram голови Луганської ОВА.

Також вчора в старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, в Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків.

В одному з будинків у Попасній вигоріло відразу три поверхи.

Сімох людей за день вдалося живими дістати з-під завалів.

Нагадаємо, вчора у Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою.

Як повідомлялося, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.

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