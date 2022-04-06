  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рубіжне: обстріли не припинялися, є жертви і руйнування

    Рашисти з артилерії обстрілюють житлові квартали - Рубіжне: обстріли не припинялися, є жертви і руйнування
    Рашисти з артилерії обстрілюють житлові квартали
    фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    За добу 5 квітня одна людина загинула, п'ятеро поранені

    Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один мешканець загинув.

    Всього по Луганській області за день зруйновано 11 житлових будинків. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам і дев'яти приватним будинкам. Про це повідомляється у Telegram голови Луганської ОВА.

    Також вчора в старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, в Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків.

    В одному з будинків у Попасній вигоріло відразу три поверхи.

    Сімох людей за день вдалося живими дістати з-під завалів.

    Нагадаємо, вчора у Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою.

    Як повідомлялося, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна Telegram окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рубіжне: обстріли не припинялися, є жертви і руйнування