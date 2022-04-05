Луганщина: у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах

Обстріли армії країни-агресорки Росії не припиняються

На Луганщині ситуація стає все більш непростою. Одним з важких напрямків є Рубіжне. Там людей вже ховають у дворах. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами очільника області, до деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли армії країни-агресорки Росії дуже щільні, тривають вуличні бої.

У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте: у нього вже тричі протягом тижня влучав снаряд росіян. Гайдай наголошує, що це звичайна панельна п’ятиповерхівка, де вже майже ніхто не залишився. Внаслідок обстрілів більша частина квартир стала непридатною для життя.

«У під’їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів. Але ж російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте. Спочатку палали три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому», – розповів Гайдай.

Рубіжне 4 квітня було одним з міст, де ворог намагався піти на штурм. Наші військові його зупинили.

Нагадаємо, мер Рубіжного підтримав окупантів (відео).

Раніше стало відомо, що у Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок.

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