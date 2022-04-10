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    Окупанти знищили інфраструктуру Сєвєродонецька (фото)

    Російські військові продовжують нищити Сєвєродонецьк на Луганщині - Окупанти знищили інфраструктуру Сєвєродонецька (фото)
    Російські військові продовжують нищити Сєвєродонецьк на Луганщині
    фото: Сергій Гайдай

    Місто знову зазнало ракетних ударів військових РФ

    У неділю, 10 квітня, росіяни знову вгатили ракетами по Сєвєродонецьку та майже повністю знищили місто. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

    За його словами, росіяни влучили у два будинки й приватну клініку в Сєвєродонецьку. Інфраструктуру міста наразі майже знищено.

    Гайдай також повідомив, що упродовж неділі, 10 квітня, постраждали ще два будинки в місті.

    «Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена», − додав Гайдай.

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    Голова Луганської ОВА показав зруйнований росіянами Сєвєродонецьк

    Голова Луганської ОВА показав зруйнований росіянами Сєвєродонецьк

    Нагадаємо, кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.

    Рятувальники навіть спочатку не володіли інформацією стосовно точної кількостіпостраждалих.

    Теги: росія Луганщина війна обстріл Сергій Гайдай
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    Окупанти знищили інфраструктуру Сєвєродонецька (фото)