Окупанти знищили інфраструктуру Сєвєродонецька (фото)

Місто знову зазнало ракетних ударів військових РФ

У неділю, 10 квітня, росіяни знову вгатили ракетами по Сєвєродонецьку та майже повністю знищили місто. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, росіяни влучили у два будинки й приватну клініку в Сєвєродонецьку. Інфраструктуру міста наразі майже знищено.

Гайдай також повідомив, що упродовж неділі, 10 квітня, постраждали ще два будинки в місті.

«Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена», − додав Гайдай.

Голова Луганської ОВА показав зруйнований росіянами Сєвєродонецьк

Нагадаємо, кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.

Рятувальники навіть спочатку не володіли інформацією стосовно точної кількостіпостраждалих.