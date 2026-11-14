На Львівщині чоловік заплатив 51 тис. грн штрафу через посилку

Чоловік намагався переслати поштою до США систему виявлення дронів без дозволу

У Львівській області на 51 тис. грн оштрафували чоловіка через посилку до США, в якій була система виявлення дронів. Відправлення перехопили митники на сортувальному терміналі біля Львова. Про це йдеться у вироку Пустомитівського райсуду Львівської області, інформує «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановив суд, 3 червня 2025 року чоловік у відділенні «Нової пошти» № 35 у Хмельницькому оформив міжнародне експрес-відправлення до міста Модесто (штат Каліфорнія, США). У посилці лежала мобільна система виявлення дронів (дрон-детектор) Kceoh-L (Mddsr1 Ксеон-L) виробництва ТОВ «Ксеонікс Технолоджі» у комплекті з чотирма антенами.

Цей прилад належить до товарів подвійного використання, тому для його вивезення за кордон потрібен спеціальний дозвіл Державної служби експортного контролю України, якого відправник не мав. Уже наступного дня, 4 червня, посилку зупинили та вилучили під час митного контролю на Центральній сортувальній станції «Нової пошти» митного поста «Львів-поштовий» у селі Муроване біля Львова.

У вересні 2026 року підозрюваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Львівської обласної прокуратури. Під час визначення покарання суд врахував низку пом’якшувальних обставин, зокрема те, що чоловік раніше не судимий і вперше притягується до відповідальності. Також обвинувачений проходив військову службу в ЗСУ за мобілізацією, де отримав позитивну характеристику, повністю визнав провину та сприяв слідству. На підтвердження щирого каяття він добровільно переказав 50 тис. грн. на потреби Збройних Сил України.

Пустомитівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та призначено узгоджений штраф у розмірі 51 тис. грн (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Вилучений дрон-детектор конфісковано в дохід держави.

Із засудженого також стягнуто 22 764 гривні за проведення судової експертизи.

Раніше на Київській митниці під час перевірок в одній із посилок виявили незадекларовану зброю. Пістолет винюхав службовий собака кінологічної команди.

Нагадаємо, у зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну службовий собака Київської митниці спрацював на один з пакунків, що надійшов із Великої Британії.