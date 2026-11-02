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Випередили всіх: яке місто України першим встановило новорічну ялинку (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Випередили всіх: яке місто України першим встановило новорічну ялинку (фото)
Це перша загальноміська ялинка у Шептицькому від початку повномасштабного вторгнення Росії
фото: соцмережі

Монтаж головного святкового дерева вже розпочали на головній площі Шептицького

У Шептицькому Львівської області 2 листопада розпочали монтаж головної новорічної ялинки міста. Її встановлюють на Вічевій площі. Рішення громади зробило місто першим, яке почало приготування до різдвяних та новорічних свят, пише «Главком».

Варто зазначити, що це перша загальноміська ялинка у Шептицькому від початку повномасштабного вторгнення Росії. Місцеві ЗМІ зазначають, що встановлення святкового дерева підтримали майже 90% опитаних мешканців громади.

Комунальні служби вже розпочали монтаж ялинки
Комунальні служби вже розпочали монтаж ялинки
фото: соцмережі

На монтаж ялинки з резервного фонду виділили близько 100 тис. грн. Водночас урочисте відкриття відбудеться не в листопаді – його запланували на 6 грудня.

Таким чином, Шептицький повертає міську традицію встановлення головної новорічної ялинки, перервану після початку повномасштабної війни.

Варто нагадати, що стало відомо, кому ВДНГ довірив «Зимову країну». Національний комплекс «Експоцентр України», який належить до сфери управління Державного управління справами (ДУС), уклав договір на 10,84 млн грн для організації проєкту «Зимова країна на ВДНГ 2026/2027». Кошти передбачені на декоративне оформлення та розважальну програму.

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Теги: Львівщина свята ялинка

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