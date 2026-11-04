Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн

Службу відновлення у Львівській області з 2019 року очолює Олег Береза

Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини замовила за 4,3 млн грн (з ПДВ) легковий автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант». Автомобіль Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 року випуску мають поставити до 20 листопада.

У салонах найвища комплектація GR Sport коштує 4,21 млн грн за авто 2026 року, яке вже знаходиться в Україні, або 4,39 млн грн за авто, яке може бути замовлене у виробництво. Фірма отримала підряд без конкуренції, адже на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в тендері потрібно було принести виконаний протягом останніх п’яти років аналогічний договір щодо постачання легкового автомобіля чи легкових автомобілів.

Службу відновлення у Львівській області з 2019 року очолює Олег Береза. До цього він був керівником ЛКП «Львівелектротранс» і ЛКП «Львівавтодор».

До слова, «Енергоатом» 7 жовтня замовив у ТОВ «Ніко Мегаполіс» три легкові автомобілі на 8,93 млн грн за результатами тендеру.