Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн
Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант»
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини замовила за 4,3 млн грн (з ПДВ) легковий автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».
Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант». Автомобіль Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 року випуску мають поставити до 20 листопада.
У салонах найвища комплектація GR Sport коштує 4,21 млн грн за авто 2026 року, яке вже знаходиться в Україні, або 4,39 млн грн за авто, яке може бути замовлене у виробництво. Фірма отримала підряд без конкуренції, адже на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Для участі в тендері потрібно було принести виконаний протягом останніх п’яти років аналогічний договір щодо постачання легкового автомобіля чи легкових автомобілів.
Службу відновлення у Львівській області з 2019 року очолює Олег Береза. До цього він був керівником ЛКП «Львівелектротранс» і ЛКП «Львівавтодор».
До слова, «Енергоатом» 7 жовтня замовив у ТОВ «Ніко Мегаполіс» три легкові автомобілі на 8,93 млн грн за результатами тендеру.
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