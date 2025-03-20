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Чому вода в Києві пахне рибою? Роз'яснення «Київводоканалу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чому вода в Києві пахне рибою? Роз'яснення «Київводоканалу»
«Київводоканалі» запевняє, що питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам
фото з відкритих джерел

Спеціалісти зазначають, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами

Останнім часом у деяких районах Києва споживачі могли відчути специфічний «рибний» запах води. «Київводоканал» пояснив, що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей, і запевнив, що вода залишається безпечною для вживання. Про це інформує «Главком» з посиланням на заяву «Київводоканалу».

У «Київводоканалі» пояснили, що ці водорості у процесі життєдіяльності виділяють органічні речовини, які й надають воді «рибного» або «земляного» запаху.

Це природне явище, яке зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей.

Спеціалісти зазначають, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт. «Київводоканалі» запевняє, що питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам. 

«Київводоканал» постійно контролює якість води у своїх лабораторіях на всіх етапах – від очищення до подачі в міську мережу. Повністю усунути природні процеси, як-от сезонне цвітіння водоростей, неможливо. Однак фахівці водоканалу вже скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати запах. Всі процедури очищення та знезараження проводяться згідно з технологічними стандартами, але специфічний запах може залишатися навіть після очищення», – кажуть у «Київводоканалі».

Аби позбутися неприємного запаху, споживачам рекомендують дати воді відстоятися або прокип’ятити її перед вживанням. 

Нагадаємо, Київ посів 33-тє місце у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality серед 35 столиць з найкращими показниками стану повітря. За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, Київ уже втретє опиняється в «зеленій зоні» рейтингу.

До слова, начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував скасування підвищення вартості послуг з обслуговування будинків. 

Теги: Київводоканал вода Київ комуналка

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