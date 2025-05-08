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Дружина Мухарського розповіла, що її шокувало у Британії

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Єлизавета Бєльська зазначає, що мити руки чи прати спідню білизну у Британії незручно
фото: Єлизавета Бєльська/Facebook

«Ця дрібничка багато розповідає про країну. Про те, як тут усе працює – не завжди зручно, зате історично обґрунтовано»

Мистецтвознавиця, авторка та дружина Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська розповіла, що її дуже здивували крани для води у Великій Британії: один для гарячої, другий для холодної води. Вода подається з різних резервуарів, під різним тиском, тому незручно мити руки та прати білизну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-публікацію мистецтвознавиці.

«Одне з перших здивувань у Великій Британії – це їхні крани. У багатьох будинках досі два окремі: один для гарячої, другий для холодної води. Спочатку подумала, що це дуже старий ремонт. А потім стало зрозуміло, що це – абсолютно свідоме рішення. І навіть законодавча вимога в минулому. Раніше гарячу воду подавали з бака на горищі, де розмножувалися бактерії. Тому вона вважалася небезпечною для пиття. А холодна йшла безпосередньо з водогону. Щоб уникнути змішування й ризику інфекцій, крани зробили окремими. Ця логіка досі збереглась у багатьох старих будинках, навіть після оновлень», – зазначила у своєму дописі мистецтвознавиця.

Єлизавета Бєльська додає, що аби поставити нормальний кран, треба перероблювати всю систему труб, бо вода подається з різних резервуарів, під різним тиском. А це великий і дорогий ремонт. Тому багато хто залишає, як є.

«Мити руки чи прати спідню білизну незручно. Бо якщо підставити їх під гарячу – обпікає, під холодну – не відчуваєш пальців від холоду. Місцеві або мерзнуть, не вмикаючи гарячий кран, або швидко чергують руки між струменями. А найчастіше – просто закривають раковину пробкою, набирають воду з обох кранів і миють у цій воді. Посуд – так само. Спочатку намилюють, тоді споліскують. І для багатьох британців це абсолютно нормально, бо вони так жили з дитинства», – зазначає Єлизавета Бєльська.

Проте вона зазначає, що у публічних місцях, як ресторани чи кафе, вже діють сучасні санітарні норми, які передбачають зручну та гігієнічну подачу води. Проте у звичайних домівках ситуаціях різниться від будівлі до будівлі.

Вона наголошує, що такі дрібниці багато пояснюють про країну та про те, як усе працює в ній – «не завжди зручно, зате історично обґрунтовано».

Наразі Антін Мухарський разом з Єлизаветою Бєльською перебувають у Великій Британії, де проводять творчі вечори та презентують книжки.  

Нагадаємо, що український шоумен, письменник Антін Мухарський із дружиною Єлизаветою Бєльською пишуть роман для дорослих. Вони звернулися до користувачів соцмереж із запитанням, яку обкладинку для книги обрати, і опублікували відверті фото на вибір.

Теги: Антін Мухарський ремонт Велика Британія вода

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