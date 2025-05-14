Донбас на межі водної катастрофи: водосховища висохли, водовід зруйновано

«Донбас на межі водної катастрофи, яка, очевидно, станеться цього літа»

Окупований Донбас на межі гуманітарної катастрофи. У регіоні закінчується вода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Новини Донбасу».

Зазначається, що усі водосховища, що живлять Донецьку агломерацію, практично вичерпані. Замість відновлення інфраструктури – окупаційна влада заявила про недоцільність відновлення зруйнованих селищ.

Зокрема журналіст Денис Казанский наголошує, що росіяни майже повністю викачали водосховище на Кринці біля Макіївки та Харцизька. За його словами, побудований окупантами водовід від Дона розвалився і фактично не функціонує, тому доводиться викачувати воду з крихітних річок та водосховищ, але її не вистачає.

«Донбас на межі водної катастрофи, яка, очевидно, станеться цього літа», – йдеться у заяві.

Навіть російські пропагандистські телеканали починають визнавати проблему: наприклад, канал «Россия 1» у репортажі показав катастрофічне обміління річки Кринка.

Як повідомляв «Главком», на тимчасово окупованих територіях Донецької області дійсно спостерігаються значні проблеми з водопостачанням. За заявою так званого «голови уряду» «ДНР» Євгена Солнцева, питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року.