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На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином
Під час перевірки було встановлено, що небезпечний продукт вже потрапив до операторів ринку в Україні
фото ілюстративне

Під час перевірки було встановлено, що небезпечний продукт вже потрапив до операторів ринку в Україні

У Львівській області вилучили партію дитячого харчування через високий рівень небезпечної речовини — охратоксину А. Про це стало відомо після позапланової перевірки, проведеної Держпродспоживслужбою, пише «Главком».

Небезпечними виявилися дві партії овочево-м’ясного пюре для дітей від 10 місяців під назвою «Обід по-італійськи» від бренду Gerber. Цей продукт був вироблений у Фінляндії компанією Suomen Nestle Оy та доставлений до України через ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА».

Під час перевірки було встановлено, що небезпечний продукт вже потрапив до операторів ринку в Україні. У зв'язку з цим Держпродспоживслужба прийняла рішення вилучити продукцію з продажу та знищити її відповідно до чинних норм.

Охратоксин А є шкідливою речовиною, що може негативно впливати на роботу організму, зокрема на функціонування нирок та імунної системи. 

Нагадаємо, школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Уряд не ухвалював жодних рішень про скорочення канікул – це питання належить до компетенції шкіл.  Так, останні дні у соціальних мережах ширилася інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році. 

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік справді триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

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Теги: діти харчування Львівщина

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