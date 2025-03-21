На Львівщині жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою

Жінка отримала опіки ніг, коли рятувала від вогню свою оселю

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладання штрафу

У Львівській області жінка отримала опіки ніг, коли рятувала свій будинок від вогню. Спершу горів сухостій, згодом вогонь перекинувся на будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Львівщині громадяни підпалили суху траву. Згодом полум’я миттєво поглинуло все на своєму шляху, і перекинулось на оселю пенсіонерки. Коли 86-річна жінка побачила, як вогонь насувається на її будинок, одразу кинулась загасити полум’я.

Жінка отримала опіки ніг, коли рятувала від вогню свою оселю фото: ДСНС

Густий дим швидко заповнив повітря, вона знепритомніла й впала просто у вогонь. Її вдалося врятувати завдяки сусідам. З опіками жінку забрали до лікарні. Опіки отримав і сам сусід-рятувальник.

Рятувальник тримає врятованого їжачка від пожежі фото: ДСНС

«Але вогонь несе смертельну загрозу не лише для людей. У таких пожежах страждають і тварини. Серед чергового згарища рятувальники Львівщини знайшли крихітного їжачка. Переляканий, весь у чорному попелі… але живий. Йому пощастило. А скільки таких, як він, не встигли втекти? Скільки птахів, зайченят, їжачків просто згоряють мовчки?», – пишуть в ДСНС.

Вогнеборці вкотре закликають не палити сухостій.

До слова, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави.

Нагадаємо, що у Житомирській області у результаті загоряння сухої трави вогонь пошкодив вісім будинків селища Новосілка.