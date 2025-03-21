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На Львівщині жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Львівщині жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою
Жінка отримала опіки ніг, коли рятувала від вогню свою оселю
фото: ДСНС

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладання штрафу 

У Львівській області жінка отримала опіки ніг, коли рятувала свій будинок від вогню. Спершу горів сухостій, згодом вогонь перекинувся на будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Львівщині громадяни підпалили суху траву. Згодом полум’я миттєво поглинуло все на своєму шляху, і перекинулось на оселю пенсіонерки. Коли 86-річна жінка побачила, як вогонь насувається на її будинок, одразу кинулась загасити полум’я.

Жінка отримала опіки ніг, коли рятувала від вогню свою оселю
Жінка отримала опіки ніг, коли рятувала від вогню свою оселю
фото: ДСНС

Густий дим швидко заповнив повітря, вона знепритомніла й впала просто у вогонь. Її вдалося врятувати завдяки сусідам. З опіками жінку забрали до лікарні. Опіки отримав і сам сусід-рятувальник.

Рятувальник тримає врятованого їжачка від пожежі
Рятувальник тримає врятованого їжачка від пожежі
фото: ДСНС

«Але вогонь несе смертельну загрозу не лише для людей. У таких пожежах страждають і тварини. Серед чергового згарища рятувальники Львівщини знайшли крихітного їжачка. Переляканий, весь у чорному попелі… але живий. Йому пощастило. А скільки таких, як він, не встигли втекти? Скільки птахів, зайченят, їжачків просто згоряють мовчки?», – пишуть в ДСНС.

Вогнеборці вкотре закликають не палити сухостій.

До слова, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. 

Нагадаємо, що у Житомирській області у результаті загоряння сухої трави вогонь пошкодив вісім будинків селища Новосілка.

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Теги: тварини рятувальники будинок жінка Львівщина пожежа

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