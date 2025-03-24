Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА

У процесі розлучення Максим Козицький переписав на Оксану дві квартири у Львові

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, який обіймає одну з ключових посад у регіоні, офіційно розлучився зі своєю дружиною Оксаною Козицькою після понад 20 років спільного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення про розірвання шлюбу було ухвалене Личаківським районним судом Львова 18 березня 2025 року.

Повідомлення про розлучення Максима Козицького скріншот

Згідно з судовими документами, Максим Козицький подав позов про розірвання шлюбу, аргументуючи це відсутністю сімейних стосунків та взаєморозуміння між подружжям. У позові зазначено, що протягом тривалого часу пара не підтримувала спільного господарства, а примирення між ними вважається неможливим. Суддя Назарій Нор ухвалив рішення заочно, оскільки ні Максим, ні Оксана Козицькі не з’явилися на засідання. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Максим та Оксана Козицькі одружилися у 2004 році. Від шлюбу у них народилася донька, яка, за словами Козицького, залишається найважливішою частиною його життя. Оксана Козицька не є публічною особою, але її ім’я згадувалося у деклараціях Максима Козицького як члена сім’ї. У 2023 році вона отримала майже 190 тисяч гривень зарплати від компаній, пов’язаних із бізнесменом Зіновієм Козицьким, а також заробила 23 тисячі гривень від надання майна в оренду.

У процесі розлучення Максим Козицький переписав на Оксану дві квартири у Львові, площею 81,1 м² та 175 м², а також паркомісце. Ця нерухомість була зазначена у декларації Козицького за 2022 рік, тому йдеться не про нові придбання, а про зміну власника. Крім того, Оксана Козицька стала власницею автомобіля Audi Q5 2021 року випуску. У 2022 році вона також мала фінансові зобов’язання перед Зіновієм Козицьким на суму 2,1 мільйона гривень, які станом на 2024 рік ще не були сплачені.

Максим Козицький обіймає посаду голови Львівської ОВА з лютого 2020 року. До цього він був успішним бізнесменом, керуючи компаніями, пов’язаними з енергетикою та будівництвом на Львівщині.

Своє розлучення Максим Козицький не коментує.