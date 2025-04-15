Росія використовує благодійні фонди для зриву повернення українських дітей з окупації - Лубінець

Лубінець розповів, що Росія вдається до використання благодійних фондів для дискредитації державних інституцій України

Росія запускає свої «щупальця» у процес повернення українських дітей з ТОТ та РФ. І робить це, зокрема, через різні благодійні фонди. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

Лубінець розповів, що Росія вдається до використання благодійних фондів для дискредитації державних інституцій України та перешкоджання поверненню дітей з тимчасово окупованих територій та РФ.

Лубінець навів приклад співпраці з керівницею благодійного фонду, яка заявила про намір долучитися до повернення українських дітей. В ході роботи, вона почала проявляти низку тривожних дій, а саме:

наполегливі вимоги щодо участі в робочих нарадах;

спроби отримати доступ до персональних даних дітей, які ще залишаються на ТОТ та у РФ;

зацікавленість у деталях логістики повернення та маршрутах;

спроби встановити, хто саме надає допомогу у цьому процесі на тимчасово окупованих територіях та у РФ.

Лубінець зазначив, що ця інформація є «надзвичайно чутливою та засекреченою». Розкриття цих відомостей може мати негативні наслідки як для результативності операцій з повернення, так і для безпеки людей, які їх здійснюють. Ці особи наражаються на серйозні небезпеки, включно з загрозою життю.

Омбудсмен припинив співпрацю з фондом. Однак, через рік на Офіс Уповноваженого та особисто на Дмитра Лубінця здійснили інформаційну атаку.

«Невідомі особи, пов’язані з вищезазначеною організацією, почали поширювати дезінформацію, в тому числі й через міжнародні канали, звинувачуючи у нібито корупційних діях», – розповів Лубінець.

Оприлюднені дані свідчать, що представниця фонду здійснювала міжнародні візити, представляючись партнером українських державних органів та залучаючи значні пожертви, сягаючи мільйонів євро. При цьому офіційно заявлена сума, витрачена нею на повернення дітей, становить лише $18 тисяч.

Окрім цього Лубінець зазначає, що з'явилася інформація про спробу цієї особи організувати пресконференцію для представника країни-агресора. А керівником київського офісу її організації є колишня громадянка РФ, яка наразі використовує дипломатичний паспорт як дружина іноземного дипломата.

«Закликаю всіх громадян України, журналістів і міжнародних партнерів критично ставитися до подібних кампаній. РФ використовує всі можливі канали – включно з псевдоблагодійниками – для зриву гуманітарних процесів. Особливо – повернення українських дітей», - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення, відповідно до якого діти захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС, які навчаються в комунальних закладах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, будуть забезпечуватись одноразовим харчуванням за рахунок бюджету столиці. Ця пільга вже не буде обмежена дією воєнного часу. Таке рішення прийняли сьогодні, 15 квітня, на пленарному засіданні Київради. Як зазначила депутатка Київради, одна з ініціаторів рішення Олеся Зубрицька, таке рішення є своєрідною подякою нашим захисникам і захисницям та слугуватиме посиленням підтримки їхніх родин.