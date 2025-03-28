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Білий дім поки продовжить підтримку програми з розшуку викрадених українських дітей

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Білий дім поки продовжить підтримку програми з розшуку викрадених українських дітей
Програма Єльського університету опікується розшуком дітей, викрадених Росією на окупованих територіях України
фото: Facebook/Микола Кулеба

Фінансування було поновлено завдяки зусиллям сенаторів

Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала рішення про згортання програми з розшуку викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За інформацією джерел видання, Білий дім погодив виділення коштів ще на шість тижнів роботи ініціативи під опікою Єльського університету. Уся зібрана база даних має бути передана правоохоронній агенції Євросоюзу «Європол».

На рішення адміністрації Трампа вплинула позиція сенаторів – і від Демократичної, і від Республіканської партій. «Це демонструє, яким ефективним може бути двопартійний, двопалатний тиск», – зауважив сенатор-демократ від штату Огайо Грег Ландсман. І зазначив, що радий поверненню фінансування програми, хоча насправді «воно і не мало взагалі припинятися».

Нагадаємо, раніше Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, зупинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією з окупованих територій.

Також з’явилася інформація, що докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати програму Єльського університету. Щоправда, потім цю інформацію спростував Державний департамент США.

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Теги: розшук діти

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