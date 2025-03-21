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У Рівному відкрито перший в Україні Центр захисту прав дитини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Рівному відкрито перший в Україні Центр захисту прав дитини
На відкриття центру до Рівного прибув надзвичайний і повноважний посол Кореї в Україні Пак Кічанг
фото: Суспільне Рівне

В установі напрацьовуватимуть механізми повернення українських дітей, депортованих у Росію

Перший в Україні регіональний Центр захисту прав дитини відкрили у Рівному 20 березня. У центрі надаватимуть психологічну, правову та соціальну допомогу неповнолітнім. Як передає «Главком», про це повідомляє Суспільне.

Допомагатимуть, зокрема, дітям, які постраждали внаслідок війни в Україні, чиї батьки воювали, зникли безвісти або потрапили в полон. А також тим дітям, відносно яких були скоєні злочини. Працюватимуть в установі працівники Офісу омбудсмана України у Рівненській області.

«Ми будемо займатися захистом прав усіх дітей, будемо працювати з усіма дітьми, які опинилися в скрутних обставинах. Сюди можуть звертатися їхні батьки, їхні опікуни, їхні законні представники у будь-який спосіб, в який їм зручно. Вони і просто сюди можуть приходити, ми можемо з ними спілкуватися. Вони можуть оголосити свою проблему, можуть принести звернення. Однозначно, кожне звернення буде розглянуте», – зазначив представник омбудсмана у Рівненській області Олександр Корнійчук.

Одна з кімнат Центру захисту прав дитини, яку відкрили у Рівному
Одна з кімнат Центру захисту прав дитини, яку відкрили у Рівному
фото: Суспільне Рівне

Також в установі напрацьовуватимуть механізми повернення українських дітей, депортованих у Росію, або примусово переміщених у межах окупованих територій. Якщо такі діти після повернення опиняться на Рівненщині, у центрі вони зможуть отримати допомогу, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У Рівному облаштування центру профінансувала Корейська агенція з міжнародного співробітництва.

«Нам сказали, що можуть профінансувати два центри. Перший регіон, який я запропонував — це була Рівненщина. Я виходив з таких міркувань: найбільша кількість багатодітних сімей проживає на Рівненщині, найбільша кількість матерів-героїнь проживають на території Рівненщини. Якщо тут народжують так багато дітей, то і перший Центр захисту прав дитини потрібно створювати на Рівненщині», – зазначив омбудсман України Дмитро Лубінець.

Омбудсман України додав, що другим регіоном, де відкриють такий центр буде Дніпро: «Тому що це найбільше за кількістю населення і за кількістю ВПО місто. Мені дуже приємно, що Корея підтримала нашу пропозицію відремонтувати і Рівне і Дніпро».

На відкриття центру до Рівного прибув надзвичайний і повноважний посол Кореї в Україні Пак Кічанг.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України перебувають 600 тис. дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що з 600 тис. лише 7% навчаються в українських школах онлайн. Натомість у звичайних школах навчання триває за російськими стандартами. Деякі діти, за словами Лубінця, змушені навчатися одразу у двох системах освіти.

Раніше повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл. Очікується, що покинуті будівлі передадуть підрозділам ЗС РФ. 

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Теги: Рівне батьки Лубінець діти

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