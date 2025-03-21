Як кияни називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен

Кожна область України має свої унікальні імена

Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена, які обирали для своєї малечі новоспечені батьки у Києві та області у 2024 році.

«Кожна область має свої унікальні імена, що надає всім куточкам нашої держави свого неповторного колориту. Наприклад, на заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході – Катерина та Дмитро. Північ України відзначається популярністю імен Анна та Максим, а на півдні України частіше можна зустріти Марію та Владислава», – йдеться в повідомленні.

Крім популярних, кожна область України вирізняється рідковживаними іменами.

У Києві рідковживані імена:

Аквамарін;

Квітка;

Сіріус;

Ірма;

Клим;

Янголя;

Султан;

Вірляна.

Рідковживані імена дітей у Києві інфографіка: Міністерство юстиції України

У Києві рідковживані імена:

Алєхан

Лєвон

Теофіл

Ельш

Хрусталіна

Калина

Мадіна

Мелісса

Найбільш популярні та рідкісні дитячі імена на Київщині інфографіка: Міністерство юстиції України

У Міністерстві юстиції зауважили, що наведені приклади охоплюють статистику за 2024 рік і вони є лише частинкою різноманіття імен нашої країни.

Нагадаємо, стали відомі рідкісні та найпоширеніші імена, які давали малюкам при реєстрації у Вінницькій області впродовж 2024 року. Загалом у регіоні зареєстрували народження 8228 дітей.

Цікаво, що у 2023 році немовлятам давали найчастіше імена Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило та інші.