У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму

Для дітей, віком від одного до чотирьох років, вартість харчування складатиме 50,00 грн

З 1 січня встановлено нову вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади. Про це стало відомо із рішення Виконкому Вінницької міськради.

Вартість харчування за день у дитсадках Вінницької громади становить:

для дітей, віком від одного до чотирьох років – 50,00 грн.

для дітей, віком від чотирьох до шести (семи) років – 68,00 грн.

Також визначено розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у місті Вінниці, та у КЗ «Вінницько-Хутірський заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради». Він складатиме 75 % від вартості харчування за день.

Розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у селах Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка та смт. Десна, – 50 % від вартості харчування за день.

Розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у селах Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка та смт. Десна, – 50 % від вартості харчування в день.

Нагадаємо, що у Законі «Про дошкільну освіту» передбачено запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти. Документ набере чинності з 7 липня 2025 року.