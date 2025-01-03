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У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для дітей, віком від одного до чотирьох років, вартість харчування складатиме 50,00 грн

З 1 січня встановлено нову вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади. Про це стало відомо із рішення Виконкому Вінницької міськради.

Вартість харчування за день у дитсадках Вінницької громади становить:

  • для дітей, віком від одного до чотирьох років – 50,00 грн.
  • для дітей, віком від чотирьох до шести (семи) років – 68,00 грн.

Також визначено розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у місті Вінниці, та у КЗ «Вінницько-Хутірський заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради». Він складатиме 75 % від вартості харчування за день.

Розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у селах Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка та смт. Десна, – 50 % від вартості харчування за день.

Розмір плати батьків за харчування дітей в дитсадках, розташованих у селах Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка та смт. Десна, – 50 % від вартості харчування в день.

Нагадаємо, що у Законі «Про дошкільну освіту» передбачено запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти. Документ набере чинності з 7 липня 2025 року.

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Теги: Вінниця Вінниччина дитина харчування їжа гроші діти

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