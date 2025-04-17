Школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Міносвіти відповіло на чутки

В останні дні у соцмережах ширилася інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році

Уряд не ухвалював жодних рішень про скорочення канікул – це питання належить до компетенції шкіл. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство освіти і науки України (МОН).

Так, останні дні у соціальних мережах ширилася інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році.

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік справді триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Та в МОН наголошують, що ця дата – гранична, а не обов’язкова для завершення занять. «Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни», – пояснило Міносвіти.

Там додали, що школи мають автономію, тож рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.

«Уряд не зобов’язує проводити заняття до 30 червня – це лише крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес. Червень – це не обов’язковий навчальний місяць, а можливість для шкіл організовувати освітній процес у гнучкому форматі», - зауважили у міністерстві.

Також Міносвіти підкреслило, що:

немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули;

педагогічні ради ухвалюють рішення з урахуванням безпекової ситуації, навантаження та потреб учнів і учениць;

використання червня для освітніх активностей є можливістю, а не обов'язком для закладів освіти.

Нагадаємо, з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Раніше Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад.