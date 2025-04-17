Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Міносвіти відповіло на чутки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Міносвіти відповіло на чутки
Рішення про дату проведення останнього дзвоника чи канікули ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти
фото з відкритих джерел

В останні дні у соцмережах ширилася інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році

Уряд не ухвалював жодних рішень про скорочення канікул – це питання належить до компетенції шкіл. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство освіти і науки України (МОН).

Так, останні дні у соціальних мережах ширилася інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році. 

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік справді триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Та в МОН наголошують, що ця дата – гранична, а не обов’язкова для завершення занять. «Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни», – пояснило Міносвіти.

Там додали, що школи мають автономію, тож рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.

«Уряд не зобов’язує проводити заняття до 30 червня – це лише крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес. Червень – це не обов’язковий навчальний місяць, а можливість для шкіл організовувати освітній процес у гнучкому форматі», - зауважили у міністерстві.

Також Міносвіти підкреслило, що:

  • немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули;
  • педагогічні ради ухвалюють рішення з урахуванням безпекової ситуації, навантаження та потреб учнів і учениць;
  • використання червня для освітніх активностей є можливістю, а не обов'язком для закладів освіти.

Нагадаємо, з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Раніше Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад. 

Читайте також:

Теги: школа канікули школярі МОН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули
Весняні канікули: столична влада визначила дати відпочинку для школярів
20 березня, 12:24
Із дитиною провели превентивну роботу
Хибне повідомлення про теракт у школі Полтави: на батьків школяра чекає суд
19 березня, 13:07
Інфляція в Канаді прискориться
Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
20 березня, 08:08
Виставка «Марія Примаченко. Невідоме» у Національному музеї декоративного мистецтва
Куди сходити у Києві на вихідні 22-23 березня: перелік культурних подій
21 березня, 14:02
Поліція подякувала учневі за його свідому позицію
Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини
20 березня, 15:26
Німеччина готова вкладати у навчання школярів на випадок назвичайного стану
Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до війни
8 квiтня, 18:21
Глава держави акцентував, що вже заплановане розширення застосунку на професійно-технічну та вищу освіту
Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції
8 квiтня, 19:58
Заяву можна подати до 31 травня
У Києві запрацював онлайн-запис до першого класу: покрокова інструкція
7 квiтня, 16:49
Масштабна інтерактивна виставка створена у співпраці з психологами зі світовим ім’ям, митцями та експертами
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
11 квiтня, 16:44

Наука та освіта

Школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Міносвіти відповіло на чутки
Школярі влітку відпочиватимуть лише два місяці? Міносвіти відповіло на чутки
Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину
Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину
Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку
Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку
Чи є в українській мові слово «свободний». Мовознавиця проаналізувала текст пісні Олі Полякової
Чи є в українській мові слово «свободний». Мовознавиця проаналізувала текст пісні Олі Полякової
«Щоп’ять хвилин» чи «що п’ять хвилин»? Мовознавиця пояснила, як писати «що» з числівниками
«Щоп’ять хвилин» чи «що п’ять хвилин»? Мовознавиця пояснила, як писати «що» з числівниками
Чому варто вчитися в Україні? Доктор наук назвав головні переваги
Чому варто вчитися в Україні? Доктор наук назвав головні переваги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
34K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
12K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
11K
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua