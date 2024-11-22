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Стало відомо, скільки коштуватиме харчування одного військового з нового року

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки коштуватиме харчування одного військового з нового року
Очікувана вартість одного комплекту продуктів становить 154 гривні 98 копійок
фото з відкритих джерел

Зазначається, шо визначена сума дозволяє забезпечити продуктами харчування належної якості

Державний оператор тилу (ДОТ) розпочав закупівлі продуктів для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для військового становитиме майже 155 грн.  Про це Укрінформу повідомили в ДОТ.

«Станом на сьогодні вже оголошені дві процедури на загальну суму понад 20 млрд гривень. Очікувана вартість одного комплекту продуктів становить 154 гривні 98 копійок. Це на 11% вище, ніж заявлена очікувана вартість на друге півріччя 2024 року (вартість комплекту була визначена у 139 гривень 38 копійок)», – зазначили в пресслужбі.

Як пояснили в ДОТ, методологія формування очікуваної вартості включає два основних джерела інформації: поточна оцінка ринкової ситуації шляхом збору комерційних пропозицій від операторів ринку; фактична вартість комплекту цього року, індексована на прогнозну інфляцію за бюджетною декларацією у 2025 році.

Визначена сума дозволяє забезпечити продуктами харчування належної якості, з урахуванням калорійності, різноманітності та безпосередніх потреб військовослужбовців.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, якісне формування очікуваної вартості комплекту – це обґрунтована та зрозуміла інвестиція в спроможність системи у майбутньому безперебійно забезпечувати харчування військових. 

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України розпочало перевірку системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках. Згідно з повідомленням пресслужба відомства, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ. На початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання. Про це йшлося на заході, який ДОТ разом з міністерством аграрної політики провели стосовно продовольчого забезпечення Збройних Сил України.  У своєму виступі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.

До слова, Міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових. 

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Теги: Міноборони військові харчування

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