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На Львівщині депутат приховав майна на 19,4 млн грн, його оштрафували на 68 тис. грн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині депутат приховав майна на 19,4 млн грн, його оштрафували на 68 тис. грн
Депутат Жидачівської міськради та підприємець Ігор Чорнейко
фото: Lviv.media

Ігор Чорнейко подав до НАЗК декларацію про доходи за 2022 рік й не вніс інформацію нежитлові будівлі та їхню вартість

Жидачівський районний суд Львівської області 2 квітня визнав винним депутата Жидачівської міської ради та підприємця Ігоря Чорнейка у декларуванні неправдивої інформації та оштрафував на 68 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net. Крім цього, Чорнейку на рік заборонили брати участь у самоврядуванні. У вироку йдеться, що у деклараціях за 2022 та 2023 роки рік депутат не вказав майна на 19,4 млн грн.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Чорнейко подав до НАЗК декларацію про доходи за 2022 рік й не вніс інформацію нежитлові будівлі та їхню вартість. Ідеться про дві споруди загальною площею 1,7 тис. м², які розташовані у Жидачеві на вулиці Промисловій. Нерухомість належить Ігорю Чорнейку з травня 2021 року й на момент придбання коштувала 2,8 млн грн.

Депутат не задекларував шість будівель у Жидачеві на вулиці Шашкевича, 4а. Площа споруд становить 2,4 тис. м². Власником цієї нерухомості депутат також став у травні 2021 року. Вартість майна на момент набуття становила 3,5 млн грн.

У вироку йдеться, що Ігор Чорнейко не задекларував дві земельні ділянки на вулиці промисловій у Жидачеві. Загальна площа землі становить 14,4 тис. м², а вартість на момент придбання – 12,4 млн грн.

Депутат також не вказав, що володіє такою нерухомістю:

  • будівлею цеху з обробки природного каменю загальною площею на 366,4 м² та будівлею побутового корпусу площею 74,6 м² вартістю 739 тис. грн;
  • земельною ділянкою площею 17 м² у Жидачеві на вулиці Шевченка, 20;
  • земельною ділянкою площею 25 м² у Жидачеві на вулиці Шевченка, 20.

У розділі «Цінне рухоме майно-транспортні засоби» Ігор Чорнейко приховав наявність автомобіля ВАЗ. Загалом депутат вніс до декларації за 2022 рік дані, які відрізняються від справжніх на 19,4 млн грн. Ігор Чорнейко вказав неправдиву інформацію про майно й наступного 2023 року.

Під час судових засідань депутат розкаявся й повністю визнав свою провину. Він просив суд покарати його штрафом.

Суддя Роман Равлінко визнав Ігоря Чорнейка винним у декларуванні неправдивої інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ) та оштрафував на 68 тис. грн. Крім цього, обвинуваченому на рік заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що Ігор Чорнейко та його дружина Романа Чорнейко є підприємцями. За 2023 рік вони задекларували 7,6 млн грн доходу від підприємництва, а за 2022 рік – 5,2 млн грн.

Додамо, що Ігор Чорнейко є співвласником ТзОВ «Січ», яке займається торгівлею деталями до авто, та ТзОВ «Софія-Буд», що займається гуртовою торгівлею деревиною та будматеріалами. На сайті Жидачівської громади йдеться, що Ігоря Чорнейка у 2020 році обрали депутатом від партії «Громадянська позиція».

Нагадаємо, у деклараціях за 2022 та 2023 роки Національне агентство з запобігання корупції виявило багато випадків порушень. Наприклад, заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив походження своїх готівкових коштів сумою понад 13,3 млн грн.

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій.

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Теги: депутат нерухомість самоврядування вирок Львівщина

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