На Львівщині водій на Daewoo задавив велосипедиста



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ДТП трапилася близько 21:30

На Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув велосипедист. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За його даними, аварія сталася 17 серпня о 21:36 на автодорозі між населеними пунктами села Туринка та села Боянець Жовківського району.

Мешканець міста Червоноград 1957 року народження, керуючи автомобілем Daewoo Nexia здійснив зіткнення з велосипедистом, мешканцем села Туринка Жовківського району 1969 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп в селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та дві легкові машини — «Деу Ланос» та «БМВ». Загинули водій та пасажир мікроавтобуса.