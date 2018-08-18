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    Події в Україні

    На Львівщині водій на Daewoo задавив велосипедиста

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    На Львівщині водій на Daewoo задавив велосипедиста

    ДТП трапилася близько 21:30

    На Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув велосипедист. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    За його даними, аварія сталася 17 серпня о 21:36 на автодорозі між населеними пунктами села Туринка та села Боянець Жовківського району.

    Мешканець міста Червоноград 1957 року народження, керуючи автомобілем Daewoo Nexia здійснив зіткнення з велосипедистом, мешканцем села Туринка Жовківського району 1969 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.

    Причини та обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп в селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та дві легкові машини — «Деу Ланос» та «БМВ». Загинули водій та пасажир мікроавтобуса

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