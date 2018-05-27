На Львівщині знову горіло сміттєзвалище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на сміттєзвалищі

Вогнем було знищено сміття на площі 0,07 га

У Львівській області сталася пожежа на сміттєзвалищі. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За його даними, пожежа сталася на сміттєзвалищі у м. Броди, яке належить комунальному підприємству «Броди». Вогнем було знищено сміття на площі 0,07 га.

Пожежу було ліквідовано 26 травня о 23:44 год.

Нагадаємо, за квітень і першу декаду травня інспектори з благоустрою в Києві склали 1844 приписи та 274 протоколи, що стосуються неналежного утримання балансової території, зокрема, неприбраного сміття. Департаменту міського благоустрою Києва ініціював зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині значного збільшення розміру адмінштрафів.