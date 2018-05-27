  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Львівщині знову горіло сміттєзвалище

    • Розсилка
    Пожежа на сміттєзвалищі - На Львівщині знову горіло сміттєзвалище
    Пожежа на сміттєзвалищі

    Вогнем було знищено сміття на площі 0,07 га

    У Львівській області сталася пожежа на сміттєзвалищі. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    За його даними, пожежа сталася на сміттєзвалищі у м. Броди, яке належить комунальному підприємству «Броди». Вогнем було знищено сміття на площі 0,07 га.

    Пожежу було ліквідовано 26 травня о 23:44 год.

    Нагадаємо, за квітень і першу декаду травня інспектори з благоустрою в Києві склали 1844 приписи та 274 протоколи, що стосуються неналежного утримання балансової території, зокрема, неприбраного сміття. Департаменту міського благоустрою Києва ініціював зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині значного збільшення розміру адмінштрафів.

    Читайте також
    пожежа Львівщина сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ